У Криму перебувають майже 19 тисяч російських військових - МЗС

Станом на 10 березня в Криму перебуває 18 тис. 780 російських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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“За даними правоохоронних органів і силових структур, кількість військовослужбовців Росії в АРК станом на 10 березня оцінюється, за найскромнішими підрахунками, у 18 тис. 780 військовослужбовців, з них 11 тис. 370 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, в тому числі 2 тис. 350 морських піхотинців та понад 7 тис. 400 військовослужбовців зі складу інших з'єднань і частин Збройних сил РФ”, - сказав Перебийніс.

За його словами, загалом з початку загострення ситуації в АРК російськими військовослужбовцями заблоковано та виведено з ладу 40 з 56-ти об'єктів Державної прикордонної служби, захоплено 20 об'єктів і заблоковано 46 об'єктів державної інфраструктури. Зокрема, захоплено 4 військових частини та заблоковано 37.

“Російська сторона намагається законсервувати політичний статус-кво в очікуванні призначеного на 16 березня так званого референдуму про статус Криму, уникає будь-яких форматів розв'язання конфліктної ситуації”, - сказав Перебийніс.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонні пости, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.