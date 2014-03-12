Ракетні війська стратегічного призначення РФ посилять маскування рухомих ракетних комплексів

Ракетні війська почнуть застосовувати мобільний робототехнічний комплекс для оборони своїх об'єктів, передає ИТАР-ТАСС з посиланням на представника Міноборони РФ по Ракетним військам стратегічного призначення майора Дмитра Андреєва.

Він зазначив, що для підвищення "живучості" рухомих ґрунтових ракетних комплексів (ПГРК) питань маскування в Ракетних військах приділяється особлива увага.

"Зокрема, у з'єднання, збройні ПГРК "Тополь", щорічно збільшується обсяг поставок маскувальних комплектів різних модифікацій, які дозволяють в залежності від пори року, погодних умов, особливостей позиційного району найбільш ефективно використовувати різні способи, форми і методи маскування.

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У зв'язку з цим з'єднання Ракетних військ стратегічного призначення оснащені ракетними комплексами мобільного базування, в 2014 році надійдуть понад 2200 маскувальних комплектів МКТ-4Л, МКТ-2С. Це в 20 разів більше, ніж у минулому році", - сказав Андрєєв. Він пояснив, що МКТ-2С призначені для зимового, а МКТ-4Л - літнього періодів навчання.

"Поряд з цим у Тейковское ракетне з'єднання здійснено постачання новітніх машин інженерного забезпечення і маскування. Три ракетні полки цієї дивізії укомплектовані машинами інженерного забезпечення і маскування на 100%", - додав Андрєєв, уточнивши, що в поточному році ця техніка надійде в Новосибірське і Тагильское ракетні з'єднання.