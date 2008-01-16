Москва призначила зустріч Тимошенко

З метою підготовки другого засідання Російсько-Української міждержавної комісії на чолі з президентами двох країн голова уряду Російської Федерації Віктор ЗУБКОВ готовий прийняти в Москві 23 січня прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Посольства РФ в Україні.

В ході переговорів передбачається обговорити комплекс питань торговельно-економічної співпраці між Росією і Україною. Цю інформація доведено до Кабінету міністрів України, говориться в повідомленні.