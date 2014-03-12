Українські військові не піддалися на жодну провокацію російської сторони - віце-прем'єр

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Сподівання російської сторони на те, що українські військові із зброєю відреагують на агресію (в Криму - УНІАН), не виправдалися. Наші офіцери і солдати продемонстрували витримку і гідність. Жодна провокація не знайшла відповіді, жоден конфлікт не знайшов продовження. Жоден спалах агресії не мав розвитку. І коли наші опоненти побачили, що їх плани не працюють, вони почали залучати найманців-агітаторів, щоб розпалювати ситуацію зсередини", - заявив Ярема.

Читайте такожНа Херсонщині співробітники СБУ затримали російську розвідувальну групу Він нагадав, що російські військові продовжують перебувати вздовж східного кордону України і постійно нарощують свою присутність.

Збройні сили України, у свою чергу, підкреслив Ярема, приведені в повну бойову готовність.

"Почалися всеукраїнські військові навчання, відпрацьовується питання створення на базі Внутрішніх військ Національної гвардії. Переконаний, що в цей нелегкий час армія виконає своє високе зобов'язання щодо захисту України", - підкреслив перший віце-прем'єр.