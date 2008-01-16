У Тимошенко не можуть назвати день, але з Газпромом розмова буде

Найближчим часом заплановано переговори між Україною і Росією з газових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Я не можу назвати день, але найближчим часом такі зустрічі мають відбутися», - заявив він, відповідаючи на питання, чи планується найближчими днями поїздка керівника НАК "Нафтогаз України" до Москви на переговори з газових питань.

О.ТУРЧИНОВ не став уточнювати, на якому рівні проходитимуть ці переговори, зазначивши, що вони стосуватимуться умов поставок газу до України, відносин з «Газпромом» і тарифу транзиту газу територією України.

Він також повідомив, що плануються переговори з газових питань між прем`єр-міністрами України і Росії Юлією ТИМОШЕНКО і Віктором ЗУБКОВИМ. При цьому дату можливого проведення переговорів О.ТУРЧИНОВ також не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Посольства РФ, з метою підготовки другого засідання Російсько-Української міждержавної комісії на чолі з президентами двох країн голова уряду Російської Федерації В.ЗУБКОВ готовий прийняти в Москві 23 січня прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО. В ході переговорів передбачається обговорити комплекс питань торговельно-економічної співпраці між двома країнами.