Кримські татари будуть відкрито бойкотувати референдум - Чубаров

Про це в ефірі "Свободи слова" заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров.

"Сьогодні всі раптом полюбили кримських татар. Кримськотатарський фактор стане наріжним каменем. Нам треба і далі діяти по совісті. Це наша земля. У нас ніхто не питав, коли розробляли якісь плани. Референдуму, з моєї точки зору, бути не може. Ми будемо відкрито бойкотувати референдум. Хоча знаємо, що його результат вже вирішений", - сказав він.

Читайте такожГенпрокуратура оскаржила «декларацію про незалежність» Криму

Як повідомляв УНІАН, Рада Криму прийняла "декларацію про незалежність".

За затвердження "декларації" нібито проголосували 78 депутатів Верховної Ради АРК.

Зокрема, Рада Криму посилається на рішення міжнародного суду ООН щодо Косово від 22 липня 2010 року, який визнав, що одностороннє проголошення незалежності частиною держави не порушує які-небудь норми міжнародного права.