Регіони пропонують Ющенку разом контролювати Тимошенко

«Віктор Андрійович, як Глава держави, бачить, що Юлію Володимирівну «заносить на популістських віражах», тому її потрібно дуже серйозно контролювати. І тут Президент має рацію”, - заявив нардеп-регіонал Михайло Чечетов, коментуючи «настійну вимогу» Президента від членів уряду-представників блоку НУ-НС узгодженої роботи із СП.

«З одного боку, контролювати буде РНБОУ, оскільки в новій редакції закону про Кабінет Міністрів чітко записано, що Радбез контролює і координує діяльність уряду, - наводить слова Чечетова сайт Партії регіонів. - З іншого боку, контролюватиме опозиція, наш опозиційний уряд, а з третього – Президент, оскільки у нього є жорстке право зовнішнього контролю».

На думку депутата, цього виявилося замало, тому вирішили додати контроль зсередини. «Таким чином, вже безпосередньо в самому уряді з числа «нашоукраїнців» буде утворено фракцію «НУ-НС», яка повинна чітко «тримати руку на пульсі» роботи уряду, щоб воно не займалося популізмом, а працювало на державу, - розвинув свою думку депутат. - Тобто, Президент стурбований популістською політикою прем`єр-міністра, яка вже сьогодні намагається заробляти дешеві політичні «дивіденди» на нові президентські вибори, тому і намагається її контролювати не тільки ззовні, але і зсередини».