У Харкові мітингують на підтримку Кернеса. Онлайн-трансляція

У Харкові проходить багатотисячний мітинг на підтримку харківського міського голови Геннадія Кернеса, викликаного сьогодні, 13 березня, на допит до Генеральної прокуратури.

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Як передає кореспондент УНІАН, на площі Свободи зараз зібралося, за різними оцінками, від 10 до 15 тисяч людей.

Учасники мітингу тримають національні прапори із зображення гербу Харкова, а також транспаранти з написами: “Кернес наш мэр”, “Прочь руки от харьковского мэра», «Аваков руки прочь от Г.А. Кернеса и М.М. Добкина», «Харьков за Кернеса», «Мы верим Геннадию Кернесу».

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Перед учасниками заходу виступають керівники підприємств, депутати обласної та міської ради, представники громадських організацій, тощо.

Вони висловлюють підтримку Кернесу та звертають увагу на те, як поліпшився благоустрій міста за той час, коли він був мером.

Зі сцени заступник харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан закликала залишити Кернеса у спокої та не дестабілізувати обстановку в місті.

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«Те, що відбувається зараз це настільки неправильно, це настільки неприродно, це настільки зневажливо до Харкова та харків'ян, що це може закінчитися дуже непотрібними наслідками для України. Нам не можна дестабілізувати ситуацію, ми зараз повинні бути як ніколи дружніми, дисциплінованими, ми з вами як ніколи повинні берегти крихкий мир в нашому місті і в нашій країні», - наголосила Горбунова-Рубан, звертаючись до учасників мітингу.

Спікери зі сцени наголошують, що мітинг є мирною акцією.

В той же час перед входом до Харківської облдержадміністрації вишукувалися кілька сотень працівників міліції зі щитами, по периметру площі Свободи також стоять кільканадцять автобусів з працівниками міліції.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня харківського міського голову Кернеса у статусі підозрюваного викликали до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури. Кернес був зобов’язаний з’явитися о 10.00 у четвер, 13 березня, до слідчого управління за адресою: Київ, вулиця Борисоглібська, 18, для участі в допиті. Стаття, за якою відкрито кримінальне провадження, не зазначається.

Сам Кернес заявив журналістам, що його звинувачують у викраденні людини, тортурах та погрозах вбивством.