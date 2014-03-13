Меркель попередила Росію, що територіальна цілісність України «не обговорюється»

Канцлер Німеччини Анґела Меркель застерегла Росію, що вона ризикує отримати значні політичні й економічні збитки через свої дії в Криму, повідомляє Радіо Свобода.

Виступаючи в парламенті, Меркель заявила: «якщо Росія продовжить свій курс останніх тижнів, це буде не лише катастрофою для України», але змінить відносини ЄС із Росією.

Канцлер Німеччини заявила, що територіальна цілісність України «не обговорюється», а розміщення Росією військ у Криму є чітким порушенням міжнародного права.

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За її словами, Євросоюз готується запровадити санкції, якщо Росія відмовиться почати «результативні переговори».

Cьогодні український прем’єр Арсеній Яценюк має виступити на засіданні Ради безпеки ООН. Напередодні президент США Барак Обама запевнив Яценюка в підтримці України.

Крим окупований російськими військами, а на неділю в автономії запланований референдум щодо приєднання до Росії.