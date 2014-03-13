Понад 1,5 млн кримчан зможуть проголосувати на незаконному референдумі

Виборча комісія Криму з проведення незаконного референдуму про статус республіки уточнила списки виборців, на даний момент їх трохи більше 1,5 мільйона чоловік, заявив журналістам голова комісії Михайло Малишев. Про це пишуть РИА Новости.

"Ми провели повну звірку списків наших виборців. Всього в голосуванні з референдуму зможуть взяти участь 1,515 мільйона чоловік, це без міста Севастополя, у якого власна виборча комісія", - сказав він.

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Малишев також повідомив, що всі бюлетені під надійною охороною були доставлені в усі 27 територіальних виборчих комісій, які почнуть видачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму 6 березня ухвалила приєднати Крим до РФ і винесла на референдум 16 березня два альтернативних питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України? Жителі Криму зможуть проголосувати з 8 ранку до 20 години вечора за київським часом. Референдум обійдеться в 16,2 млн гривень.

Київ вважає «опитування» неконституційним. Такої ж думки дотримуються і світові лідери. Референдум поки визнає лише офіційна Москва.