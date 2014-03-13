Літак Держприкордонслужби вдруге обстріляли з російського блокпоста

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Це вже другий випадок застосування зброї для припинення повітряного патрулювання прикордонною авіацією, йдеться в повідомленні.

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«Вперше прикордонний літак, на борту якого немає озброєння, був обстріляний з автоматичної зброї на цьому ж напрямку 8 березня. Тільки завдяки майстерності пілотів, які здійснили різкий маневр, знизилися на граничну висоту та змінили курс, вдалося вийти з сектору обстрілу», - зазначили у відомтсві.