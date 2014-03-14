Заява Росії щодо трагедії в Донецьку цинічна та безвідповідальна - МЗС України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Вражає своїм цинізмом та безвідповідальністю сьогоднішня заява МЗС РФ, в якій російська сторона в брутальний спосіб намагається перекласти відповідальність за трагедію на українську владу”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що конфлікт в Донецьку був спровокований вже наприкінці мирного мітингу, коли основна частина людей вже залишила площу.

“Відтак очевидно, що провокація була спланована і має прямий зв'язок з цілеспрямованими деструктивними діями окремих громадян РФ та деяких громадських організацій, представники яких прибувають до нашої держави для дестабілізації обстановки та ескалації напруги в нашій державі”, - сказав Перебийніс.

За його словами, підтвердженням цьому є відомий факт затримання Службою безпеки України 10 березня в Донецьку громадянина РФ, який підозрюється у створенні озброєної диверсійно-підривної групи для дестабілізації ситуації в Україні. За словами Перебийноса, трагедія у Донецьку є також продовженням та відголоском протизаконної акції, вчиненої у Харкові громадянином Росії Михайлом Чуприковим, який 1 березня підбурював громадян України до відвертого насильства та намагався встановити державний прапор Росії на адміністративній будівлі Харківської ОДА.

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Перебийніс констатував, що останнім часом для Росії стали звичними відверті перекручування фактів стосовно подій в Україні, застосування подвійних стандартів і пряме втручання у внутрішніх справи України.

У зв'язку з цим МЗС України вкотре закликає Російську Федерацію припинити ескалацію напруги в Україні та організацію безладів і повернутися в міжнародне правове русло, передусім, чітко дотримуватися вимог статуту ООН, який забороняє втручатися у внутрішні справи інших держав.

“Зі свого боку Україна і надалі вживатиме рішучих дій для захисту своїх громадян, незалежно від їхньої національності, віросповідання чи політичних уподобань”, - додав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в Донецьку мітинг прихильників за єдину Україну, який проходив увечері на площі ім. Леніна, завершився нападом на них агресивно налаштованих проросійських активістів. У результаті зіткнень, згідно з офіційними даними, одна людина загинула, 28 - звернулися за допомогою до медиків. Загинув активіст обласної парторганізації ВО «Свобода» Дмитро Чернявський.

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Сьогодні, 14 березня, в МЗС РФ у зв'язку з учорашніми подіями в Донецьку заявили, що «Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і співгромадян в Україні й залишає право взяти людей під захист».

На думку МЗС РФ, «на мирних демонстрантів, які прийшли на вулиці міста, щоб висловити своє ставлення до деструктивної позиції людей, які називають себе українською владою, напали праворадикальні угрупування, озброєні травматичною зброєю й битами, які напередодні почали з'їжджатися в місто з інших регіонів країни».