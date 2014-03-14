З'явилось повне відео кривавої бійні у Донецьку

00:50, 14 березня 2014
Політика
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Проросійські активісти влаштували криваву бійню на мирному мітингу за єдність України.

Проросійські активісти влаштували криваву бійню на мирному мітингу за єдність України / Новости Донбасса

Як видно на відео, проросійськи налаштовані активісти скандують "Росія", кидають петарди і розпилюють газ. Так вони змушують ставати на коліна демонстрантів, що прийшли на мирний мітинг за єдність України.

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