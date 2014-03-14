Ахметов підтримав цілісність України і закликав до миру

Телевізійній службі новин вдалось отримати безпосередній коментар Рината Ахметова щодо останніх подій в Україні. У розмові з кореспондентом ТСН він зазначив: «Наша мета – незалежна, цілісна Україна. Домогтися цього ми повинні винятково мирним шляхом».

Читайте такожАхметов закликав бізнесменів сприяти врегулюванню ситуації в Україні, не шкодуючи матеріальних ресурсівСхожу думку висловив ТСН й очільник адміністрації Донецької області Сергій Тарута. Зокрема, губернатор зазначив: «Сьогодні влада Донеччини закликає до миру, спокою та діалогу заради мирної, незалежної та цілісної України».

Нагадаємо, Донецький регіон завжди відігравав важливу роль в сучасній історії України. Нині там мешкає майже 10% населення країни, які забезпечують 20% усього промислового виробництва держави. Колись саме хвиля масових шахтарських страйків 1989-1991 років забезпечила потужну підтримку незалежності України. Як відомо, тоді гірники, зокрема, вимагали конституційного закріплення Декларації про державний суверенітет України. Це стало одним із найпотужніших поштовхів зміни економічного та політичного ладу СРСР і привело до проголошення незалежності України.