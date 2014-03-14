Прокуратура з'ясовує, чому міськрада Донецька звела мітинги ідеологічних супротивників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Я дав вказівки, і сьогодні вночі став проводити перевірку – чому органи місцевого управління санкціонували два мітинги на одній території в один час», - сказав прокурор.

На зауваження журналістів про те, чому прокуратура знала про проведення цих мітингів, але не запобігла тому, що потім трапилося і привело до смерті людини, Франтовський сказав, що він лише недавно призначений на посаду. «Я на посаді всього години, навіть не добу», - сказав прокурор, хоч 12 березня вже проводив у Донецьку свій брифінг.

Читайте такожМосква перекрутила історію з бійнею в Донецьку і вже готова "взяти людей під захист"При цьому Франтовський додав: «І, природно, вчора після обіду стало відомо про це (про два мітинги), надійшла така інформація, ми прагнули якимсь чином зробити, але мабуть не встигли».

Прокурор зазначив, що розбиратися прокуратура буде з міськвиконкомом, міськрадою, але поки він особисто навіть не знає, хто в структурі цього місцевого органу влади відповідає за дане питання.

«Місцеві органи управління – це міськвиконком, на території якого проходять ці мітинги. Я не можу зараз назвати посади і прізвища (відповідальних співробітників міськвиконкому), але вам завжди хочеться, щоб в цю хвилину це було. Але дайте мені розібратися і сказати, хто і де, я їх по прізвищах ще не знаю. Я не знаю сьогодні розподілу обов'язків у міській раді, або в міському виконкомі, хто саме займається цими питаннями. Дайте хоч кілька днів, я готовий», - зазначив прокурор.

На репліку про те, що на мітингах вже вбивають людей і треба поквапитися з вирішенням даного питання, відповів: «Знаю, що вбивають. І ми поспішаємо».

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в Донецьку мітинг прихильників за єдину Україну, який проходив увечері на площі ім. Леніна, завершився нападом на них агресивно налаштованих проросійських активістів. Унаслідок сутичок, згідно з офіційними даними, одна людина загинула, 28 - звернулися за допомогою до медиків. Загинув активіст обласної парторганізації ВО «Свобода» Дмитро Чернявський.

Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання чотирьох організаторів масової бійки в Донецьку.

Прокуратура Донецької області проводить перевірку дій або бездіяльності працівників правоохоронних органів, які повинні були забезпечувати громадський порядок під час проведення мирних акцій 13 березня в Донецьку. Ведеться досудове розслідування за ч. 2 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення).

Новоназначений прокурор Донецької області Микола Франтовський був представлений колективу облпрокуратури в середу, 12 березня.