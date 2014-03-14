Кримські татари обіцяють фіксувати всі правопорушення на "референдумі"

«Ми в ситуації, коли жодна людина не може себе відчувати захищеною, тим більше коли має відмінну точку зору від людей, які скоїли путч в Криму», — зазначив в ефірі "Шустер.Live" 14 березня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він розповів про свою розмову 13 березня з помічник Генерального секретаря ООН з прав людини Іваном Шимоновичем. Як повідомляло Еспресо.TV, 11 березня Шимонович не зміг потрапити до Криму.

«Якщо йому створили перешкоди для в'їзду в Крим — це характеризує поведінку кримської влади», — наголосив Чубаров.

У зв’язку з цим лідер Меджлісу розповів про подальші плани співпраці з міжнародними інституціями.

«Ми повинні говорити правду, поки нам не створять непереборні перешкоди. Людина повинна говорити правду завжди, поки може говорити. Ми повинні всі правопорушення фіксувати. Треба кожен крок порушень фіксувати, доводити до міжнародних організацій — і потім вони дійдуть до суду, я не сумніваюся», — зазначив Чубаров.

На його думку, можна очікувати наростання порушень прав людини у Криму. Зараз самозвана кримська влада може приховати свої наміри шляхом провокування зіткнень людей, попередив Чубаров.

«І ми повинні це фіксувати і доводити світу. Ми домовилися з Іваном Шимоновичем, помічником генсека ООН, що ми будемо фіксувати всі порушення», — наголосив голова Меджлісу.

Як повідомляло Еспресо.TV, 14 березня Іван Шимонович підтвердив плани ООН про розгортання в Криму місії Управління Верховного комісара ООН з прав людини.