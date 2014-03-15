Росія звинувачує Західну Україну в замаху на її супутники

Про це повідомили в Мінкомзв'язку Росії, передає Інтерфакс.

У відомстві зазначили, що "люди, які приймають такі рішення, повинні замислитися про наслідки".

11 березня нацрада України з питань телебачення і радіомовлення вимагає від провайдерів телекомунікаційних послуг до 19.00 припинити ретрансляцію у своїх мережах п'яти російських телеканалів: «Вести», «Росія 24», Перший канал всесвітня мережа, РТР-Планета», «НТВ - Мир».