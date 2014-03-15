Росія звинувачує Західну Україну в замаху на її супутники

02:23, 15 березня 2014
Політика
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Щодо російських телевізійних космічних супутників із території на заході України зареєстрована спроба застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Спутник / hi-news.ru

Про це повідомили в Мінкомзв'язку Росії, передає Інтерфакс.

У відомстві зазначили, що "люди, які приймають такі рішення, повинні замислитися про наслідки".

11 березня нацрада України з питань телебачення і радіомовлення вимагає від провайдерів телекомунікаційних послуг до 19.00 припинити ретрансляцію у своїх мережах п'яти російських телеканалів: «Вести», «Росія 24», Перший канал всесвітня мережа, РТР-Планета», «НТВ - Мир».

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