СБУ порушує провадження проти організаторів віча-референдуму в Харкові
Харківське обласне управління Служби безпеки України повідомило у п’ятницю, що відкрило кримінальне провадження за обставинами вчинення низкою представників радикальних організацій публічних закликів до зміни територіального устрою України.
Про це йдеться в повідомленні управління.
«Вказані особи оголосили про проведення 16 березня на площі Свободи в місті Харкові референдуму з метою створення на території Харківської області не передбачених чинним законодавством України місцевих органів управління з функціями органів державної влади», – йдеться в повідомленні.
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"Ці радикальні діячі своїми закликами до федералізації порушують Конституцію України. Кримінальне провадження відкрите за ознаками зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України", - наголосили в СБУ.
Однак у повідомленні не названо конкретних осіб, проти яких відкрите провадження.