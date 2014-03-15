СБУ порушує провадження проти організаторів віча-референдуму в Харкові

Про це йдеться в повідомленні управління.

«Вказані особи оголосили про проведення 16 березня на площі Свободи в місті Харкові референдуму з метою створення на території Харківської області не передбачених чинним законодавством України місцевих органів управління з функціями органів державної влади», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожСуд заборонив проводити 16 березня в Харкові віче про федералізацію

"Ці радикальні діячі своїми закликами до федералізації порушують Конституцію України. Кримінальне провадження відкрите за ознаками зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України", - наголосили в СБУ.

Однак у повідомленні не названо конкретних осіб, проти яких відкрите провадження.