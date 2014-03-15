У Донецьку на мітингу міліція сама просила людей стати на коліна

Про це заявили співорганізатори мітингу "За єдину Україну", передає ТСН.

Його учасники обурені тим, що міліціонери лише спостерігали, як натовп розлючених людей забивав своїх опонентів.

З першими нотами гімну України під синьо-жовтими знаменами через кордон міліції з боку проросійського мітингу полетіли яйця, петарди і димові шашки.

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За словами учасників мітингу, агресія проросійських активістів відбувалася на очах у міліції, яка не реагувала на події.

Коли мітинг розходився, проросійські активісти оточили опонентів. Міліціонери пустили кількох учасників антивоєнного мітингу в свій автобус. Але агресивні чоловіки з проросійської акції розбили вікна і почали кидати туди вибухові пакети та запускати газ.

Як розповідають учасники мітингу, сама міліція просила мирних демонстрантів стати на коліна, щоб таким чином заспокоїти агресивно налаштованих проросійських активістів.

Крім того, під наглядом міліції посеред площі зарізали прес-секретаря донецької "Свободи", ще 29 учасників мітингу за єдність України поранили.

У той же час, новий керівник міліцейського головного комітету заявив, що три сотні правоохоронців було мало, щоб стримати дві з половиною тисячі проросійських мітингувальників.

Також стало відомо, що під час нападу проросійських активістів на антивоєнний мітинг міліція затримала чотирьох нападників. Громадян Росії серед затриманих не було. Всі були місцеві.

Нагадаємо, напередодні в Донецьку проросійські активісти пробивали голови і різали учасників мирного мітингу. В результаті подій, за офіційними даними, загинула одна людина, 28 осіб постраждали.