Металеву огорожу на Банковій біля Адміністрації Президента демонтували

Про це УНІАН повідомили у прес-службі в.о. глави держави.

«Роботи з демонтажу огорожі поблизу офісу глави держави було проведено на виконання розпорядження виконуючого обов’язки Президента України, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова № 130/2014-рп від 14 березня 2014 року «Про демонтаж металевої огорожі по вулиці Банковій у місті Києві», - йдеться в повідомленні.

Як зазначив з цього приводу виконуючий обов’язки заступника глави Адміністрації Президента України Андрій Сенченко, представники української влади та інші високопосадовці мають бути доступнішими для пересічних громадян України.

«Питання не лише в тому, щоб стала доступною для пішоходів ще одна вулиця в Києві. Питання в тому, що влада має бути доступною для людей. Тому що як показав досвід попередньої влади, жодні паркани, жодні міліцейські кордони не врятують від гніву народу», - сказав Сенченко.

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«Людям, які сьогодні прийшли до влади, треба розуміти, що їх рішення, їх дії мають бути прозорими, мають бути зрозумілими людям. І тоді можна буде чиновникам і простим громадянам, зустрічаючись на вулицях, просто посміхатися один одному і не відгороджуватися парканами», - підкреслив він.

За словами в.о. заступника глави АП, відсьогодні всі громадяни України та гості нашої держави зможуть вільно проходити вулицею Банковою. Тимчасове коротке обмеження руху може застосовуватися лише на час проведення офіційних заходів. «Буде невелика огорожа лише на час проведення протокольних заходів під час візиту до України глав інших держав, під час урочистого підняття прапорів, проходження роти почесної варти і т.п. Весь інший час вулиця абсолютно вільна для проходу», - констатував Сенченко.