У Москві тисячі росіян протестують проти введення військ в Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, марш проходить за маршрутом: Страсний бульвар - Петровський бульвар - Різдвяний бульвар — Стрітенський бульвар і завершиться мітингом на проспекті Сахарова.

Акція узгоджена з мерією Москви і передбачає участь до 50 тисяч осіб.

Учасники маршу тримають державні прапори України, Росії, а також деяких російських громадських об`єднань і партій.

Читайте такожСьогодні Рада безпеки ООН розгляне резолюцію щодо УкраїниУ більшості на одязі прикріплені жовто-блакитні стрічки у кольорах національного прапора України.

Також можна побачити плакати: «Путіна під суд!», «Путін! Не розпалюй громадянську війну в Україні», «Страшно жити у цій країні», «Україна, пробач нас». Перед колоною розтягнуто великий банер, на якому написано: «За Росію і Україну без Путіна».

Учасники акції скандують: «Банду геть!», «Ні війні», «Україна, ми з тобою», «Муаммар Каддафі — Путін».

Як відзначила одна з учасниць акції росіянка Ірина Боганцева, вона прийшла на акцію, щоб вибачитися перед українцями за введення російської армії до Криму.

«Я хочу вибачитися за введення військ до Криму, за проведення провокаційних навчань на східному кордоні України. Я прошу вибачення, що Рада Федерації Росії ухвалила жахливе рішення, що дозволило президенту Росії Володимиру Путіну ввести війська до України. Мені все це завдає величезного болю. Я відчуваю свою відповідальність за те, що у мене в країні такий президент. Мені дуже прикро, що у нас в країні ухвалюються такі рішення», - сказала вона.

На маршруті проведення акції посилено заходи безпеки. Пройти на марш і мітинг можна тільки після відповідної перевірки металодетекторами.

Окрім цього, в цей самий час в Москві пройде хода, організована провладним рухом «Сутність часу», який має намір висловити «свою громадянську позицію на підтримку російськомовного населення України».