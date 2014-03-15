Депутати звільнили Курдіновича з посади голови Держкомтелерадіо
14:01, 15 березня 2014Політика
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Верховна Рада України ухвалила постанову «Про звільнення Олександра Курдіновича з посади голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України».
За дане рішення проголосували 238 із 271 народного депутата
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 271 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.
Постановою передбачено звільнити Курдіновича з посади за власним бажанням.
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