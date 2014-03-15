Депутати звільнили Курдіновича з посади голови Держкомтелерадіо

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про звільнення Олександра Курдіновича з посади голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 271 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі. Постановою передбачено звільнити Курдіновича з посади за власним бажанням.

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