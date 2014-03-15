Венеціанська комісія визнала "референдум" в Криму нелегітимним

Експерти Ради Європи з конституційного права заявили, що референдум про приєднання до Росії є нелегітимним.

Читайте такожРосія не поспішає давати Криму обіцяні грошіВенеціанська комісія мотивує свій висновок тим, що можливість проведення такого референдуму не передбачена ні українською, ні кримською конституціями. Експерти також вказують на той факт, що умови для проведення цього референдуму не відповідають демократичним стандартам, повідомляє Дзеркало Тижня.

Голова Ради Європи, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц в суботу, 15 березня, повідомив агентству dpa, що офіційний висновок Венеціанської комісії буде опубліковано 21-22 березня.

Він зазначив, що "у прямій демократії самій по собі ні, звичайно, нічого поганого, однак вона вимагає правової і демократичної основи". Нагадавши про те, що голосування в Криму буде проходити в атмосфері погроз, Курц констатував, що в даному випадку такої основи, очевидно, не існує.