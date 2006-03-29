Талабов знову кандидат у мери Кіровограда

Суд поновив реєстрацію Табалова у виборчих списках кандидатів у мери Кіровограда

Кіровоград. 29 березня. УНІАН. Ленінський районний суд Кіровограда поновив реєстрацію Олександра ТАБАЛОВА у списках на посаду міського голови Кіровограда, скасувавши таким чином рішення міської ТВК від 26 березня.

Про це кореспонеднту УНІАН повідомили в міській територіальній виборчій комісії.

Суд встановив, що рішення про вилучення О.ТАБАЛОВА із виборчих списків ввечері у день голосування приймалось ТВК з грубими порушеннями чинного законодавства, а тому підлягає скасуванню.

За словами представника міської ТВК, дослідивши акти про порушення, додані до скарги представника Блоку Олександра НІКУЛІНА (кандидат на посаду міського голови Кіровограда - УНІАН), суд лише в одному виявив факт, що стосується агітації. “Але в акті не була вказана особа і механізми розповсюдження цих матеріалів”, зауважив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня близько 22.00 ТВК Кіровограда скасувала реєстрацію Ліберальної партії на виборах до міськради та її кандидата в мери О.ТАБАЛОВА. Причиною цьому стали скарги на організовані ним порушення на дільницях.