Майже 45% кримчан встигли проголосувати на референдумі до 12.00

Понад 44% мешканців Криму, або 670,6 тисячі людей взяли участь в референдумі до полудня, оголосив на брифінгу в Сімферополі голова комісії Верховної Ради Криму з проведення незаконного референдуму Михайло Малишев. Про це повідомляють РИА Новости.

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"Такої активності за весь період моєї роботи у виборчій комісії ніколи не було", - заявив Малишев. Він назвав деякі цифри по населених пунктах та районах. "Алушта - 38,63%, Армянськ - 43%, Джанкой - 45%, Керч - 64,35%, Красноперекопськ - 66%, Судак - 47,13%, Феодосія - 51%, Ялта - 40%, Сімферопольський район - 41%, Бахчисарайський район - 39,81%", - повідомив голова комісії з проведення референдуму.