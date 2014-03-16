У Криму журналістів не пускають на виборчі дільниці та б'ють

У Криму на знімальну групу телеканалу Аль Джазіра напали представники "народної самооборони", зламали техніку та вигнали з виборчої дільниці, не дозволивши надалі проводити зйомку. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на кримський осередок Комітету виборців України.

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"Журналісти намагалися потрапити на дільницю №01004 в Алушті, але їх туди не пропустили, мотивуючи тим, що вони мають пройти додаткову акредитацію в Алуштинській міськраді. Але журналісти мають акредитацію на висвітлення "референдуму". Журналісти почали знімати обстановку навколо дільниці, до них підбігли кілька "самооборонівців", вдарили по відеокамері, зламали мікрофон", - зазначили в КВУ.

Також "самоборонівці" з'ясували, хто ці журналісти, пообіцяли "розібратися", після чого представники ЗМІ були змушені звідти поїхати.