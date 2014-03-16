80 російських вантажівок направляються на північ Криму, 85 - на Сімферополь - медіа-центр
21:28, 16 березня 2014Політика
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Переміщення військ Росії спостерігається ввечері в понеділок у Криму: 80 одиниць техніки їде на північ півострова, ще 85 - в напрямку Сімферополя, повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.
«На автомобільній трасі в районі Владиславівки в напрямку на північ Криму рухається колона в складі 80 вантажних тентованих автомобілів. Водночас колона з 85 одиниць техніки, про яку я повідомляв раніше, повернула на Євпаторійській трасі в напрямку Сімферополя. У складі цієї колони - 5 «Тигрів», 5 БТРів, десяток "наливників", інші автомобілі вантажні тентовані», - написав Селезньов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Крім того, над аеродромом в селищі Кіровське, за словами очевидців, кружляє пара вертольотів.
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