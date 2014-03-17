У Москві активісти партії «Другая Россия» здійснили напад на посольство України

11:12, 17 березня 2014
Політика
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У Москві активісти партії «Другая Россия» здійснили напад на Посольство України в РФ.

"Другая Россия" напала на українське посольство / mmet.livejournal.com

Про це УНІАН повідомив співробітник посольства.

«Сьогодні вранці четверо представників партії «Другая Россия», а також кореспондент видання «Грани.ру» здійснили напад на українське дипломатичне представництво. Нападники кинули на територію посольства дві димових шашки», - сказав співрозмовник агентства і додав, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

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Крім того, було розкидано листівки «Київ - російське місто».

Нападників затримала московська поліція. Заходи безпеки біля посольства посилено.

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