У Москві активісти партії «Другая Россия» здійснили напад на посольство України
11:12, 17 березня 2014Політика
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У Москві активісти партії «Другая Россия» здійснили напад на Посольство України в РФ.
"Другая Россия" напала на українське посольство / mmet.livejournal.com
Про це УНІАН повідомив співробітник посольства.
«Сьогодні вранці четверо представників партії «Другая Россия», а також кореспондент видання «Грани.ру» здійснили напад на українське дипломатичне представництво. Нападники кинули на територію посольства дві димових шашки», - сказав співрозмовник агентства і додав, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.
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Крім того, було розкидано листівки «Київ - російське місто».
Нападників затримала московська поліція. Заходи безпеки біля посольства посилено.
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