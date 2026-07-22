В Україні різко подорожчала оренда житла: найбільший злет – у прифронтових регіонах

Оренда будинків у Харкові подорожчала одразу на 82%.

В Україні оренда квартир за пів року подорожчала на 15%, а будинків - на 29%. Найбільше зростання орендних ставок зафіксовано у Харкові (+40%) та Запоріжжі (+33%), йдеться в дослідженні "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН.

У першому півріччі 2026 року кількість активних оголошень щодо довгострокової оренди квартир скоротилася на 5%. Водночас активність пошукачів суттєво зросла: в середньому на одне оголошення припадає понад 15 відгуків, що на 30% більше, ніж на початку року. На цьому фоні медіанна вартість оренди по Україні збільшилася на 15%.

Найбільше за пів року подорожчала оренда однокімнатних квартир у Харкові (+40%) та Запоріжжі (+33%). Помітне зростання також зафіксовано у Сумах (+27%), Одесі (+26%) та Тернополі (+22%). Водночас у Вінниці, Житомирі та Херсоні медіанна вартість оренди залишилася на рівні початку року. Лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири традиційно залишається Ужгород.

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Довгострокова оренда будинків

У першому півріччі сегмент довгострокової оренди будинків показав зростання. Кількість активних оголошень збільшилася на 13%, а середня кількість відгуків на одне оголошення зросла на 9%. Медіанна вартість оренди будинків по Україні зросла на 29% і сягнула 45 000 грн.

Лідером за вартістю оренди будинків залишається Київ, де медіанна ціна становить 112 026 грн (+7% за півроку). Найбільше ж подорожчала оренда у Харкові (+82%), Тернополі (+77%) та Дніпрі (+67%). Водночас у Луцьку, Рівному та Хмельницькому ціни залишилися на рівні початку року, тоді як найпомітніше зниження зафіксовано у Миколаєві (-33%) та Івано-Франківську (-21%).

Оренда житла в Україні - останні новини

У Львові за рік зросли ціни на оренду квартир. За даними порталу нерухомості ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові сягнула 23 тисяч гривень на місяць, що на 28% більше ніж рік тому.

За результатами дослідження "OLX Нерухомість", загалом по країні за рік суттєво зросла ціна оренди житла. Найбільше зростання медіанної вартості оренди однокімнатних квартир за рік відбулося в Запорізькій області в +60% і становить 8 000 гривень за місяць.

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