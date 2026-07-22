Драпатий зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ

Головком повідомив, що начальником Генштабу в його команді буде генерал-майор Скибюк.

Михайло Драпатий приступив до виконання обов’язків головнокомандувача Збройних сил України. Він підтвердив це на своїй сторінці у Facebook.

"Начальником Генерального штабу в моїй команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ. Дякую президенту України за підтримку цього рішення", - написав він.

Драпатий розповів, що познайомився зі Скибюком у 2022 році на півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини.

Відео дня

"Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи", - зауважив головнокомандувач.

За його словами за час командування Скибюка в ДШВ "виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших".

"Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти", - наголосив Драпатий.

Він додав, що президент України поставив перед ним та новим начальником Генштабу чіткі завдання: "продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності Збройних Сил України".

Нові призначення у військовому керівництві України

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні президент України Володимир Зеленський призначив Драпатого головнокомандувачем ЗСУ. Також він подякував попередньому головкому Одлексадру Сирському за оборону Києва, Харківську наступальну та Курську операції, а також за внесок у захист України.

22 липня Зеленський оголосив, що новим начальником Генштабу стане Ігор Скибюк - "дуже досвідчений військовий, із яким новий головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну". До цього Скибюк був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. За його Зеленського, найближчим часом будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних сил України – відповідні укази готуються.

Вас також можуть зацікавити новини: