В Раді хочуть підвищити штрафи за російську музику для ресторанів: про які суми йдеться

За перше порушення встановлюється штраф розміром до 17 тисяч гривень.

У Верховній Раді України пропонують підвищити суми штрафи за російську музику для ресторанів. Про це йдеться у законопроєкті про внесення змін до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо обмеження використання мови держави-агресора під час виконання та відтворення музичних творів у сфері обслуговування споживачів (№15430).

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що Законом "Про культуру" заборонено публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію та публічне сповіщення музичних творів, фонограм, відеограм та музичних кліпів, пов'язаних із державою-агресором.

Водночас чинне законодавство не містить спеціального механізму державного контролю та відповідальності суб'єктів господарювання за використання музичного супроводу мовою держави-агресора під час обслуговування споживачів.

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"На практиці до порушників застосовується стаття 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає штраф від 17 до 170 гривень. Це стягнення носить символічний характер і не виконує ні запобіжної, ні каральної функції", - йдеться в пояснювальній записці.

Так, вказують автори законопроєкту, наявність заборони без дієвого механізму її забезпечення призводить до неоднакової практики реагування та систематичного повторення порушень.

Що пропонується ухвалити

Так, законопроєктом встановлюється, що виконання та/або відтворення під час обслуговування споживачів пісень, інших музичних творів з текстом, а також фонограм, відеограм і музичних кліпів, що містять їх зафіксоване виконання, належить до такого обслуговування та здійснюється державною мовою або будь-якою іншою мовою, крім державної (офіційної) мови держави, визнаної ВР державою-агресором (державою-окупантом).

Одночасно уточнюється, що правило про персональне обслуговування клієнта на його прохання іншою мовою не стосуватиметься музичного супроводу.

Розмір штрафів

Крім того, законопроєктом запроваджується спеціальний порядок накладення штрафів за порушення вимог щодо такого виконання та/або відтворення музичних творів під час обслуговування споживачів.

Протокол про це складається Уповноваженим із захисту державної мови або його представником без попереднього оголошення попередження та вимоги про усунення порушення.

Так, за перше порушення встановлюється штраф у розмірі від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 тис. 500 до 17 тис. гривень);

- за повторне протягом року порушення - від 1 тис. до 5 тис. (від 17 тис. до 85 тис. грн);

- за третє та кожне наступне протягом року порушення - від 5 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 тис. до 170 тис грн).

Законопроєктом також підвищується з 300-400 (з 5 тис. 100 - 6 тис. 800 грн) до 500-1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 8 тис. 500 - 17 тис. грн) розмір штрафу за повторне протягом року порушення інших вимог статті щодо державної мови у сфері обслуговування споживачів Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Покарання за нечесне паркування на місцях для осіб з інвалідністю

Як повідомляв УНІАН, раніше у ВР запропонували посилити покарання для водіїв, які безпідставно паркуються на місцях для осіб з інвалідністю. Так, зупинка чи стоянка транспортних засобів на таких місцях тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 тис. 700 грн).

Крім того, законопроєктом пропонується встановити новий штраф - за неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака "Особа з інвалідністю". Це тягнутиме за собою накладення штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5 тис. 100 грн.

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