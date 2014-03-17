Прикордонники заявляють, що військові РФ погрожують зброєю та виселяють сім'ї зі службових квартир

Російські військові продовжують погрожувати зброєю та чинити психологічний тиск не лише на прикордонників, але й на членів їхніх сімей.

Вчора прикордонникам відділів «Чорноморське», «Євпаторія» і «Севастополь», які відмовились присягнути на вірність так званій «новій владі» Криму, було поставлено ультиматум про їхнє виселення разом з сім’ями зі службових квартир, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

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Як відомо, 8 березня вночі російські військовослужбовці штурмом захопили відділ прикордонної служби «Щолкіне». Вони побили старшого зміни прикордонних нарядів та проникли до квартир, де проживають сім`ї прикордонників. Погрожуючи зброєю, вони наказали всім впродовж 10 хвилин зібрати речі та залишити територію відділу.

Всього за минулий тиждень так звані російські «миротворці» примусово виселили з відомчих квартир 11 прикордонників та 19 членів їхніх сімей, з яких 9 дітей, йдеться у повідомленні.

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Проте, наголосили у Держприкордонслужі, в умовах вкрай складної обстановки, щоденно піддаючись морально-психологічному тиску, шантажу, погрозам з боку російських силовиків, українські прикордонники відмовляються підкорятись невизнаній кримській владі та залишаються вірними присязі й українському народу.