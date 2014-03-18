Туреччина погрожує перекрити Босфор для російських суден - ЗМІ

Про це "Хвиле" повідомило турецьке дипломатичне джерело.

За його словами, під час останньої зустрічі почесного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва і прем'єр-міністра Туреччини Рейджепа Ердогана обговорювалася загрози кримським татарам у зв'язку з агресивною політикою Росії, яка організувала і забезпечила проведення сепаратистського референдуму 16 березня 2014 року.

В ході цієї зустрічі Джемілєв навів факт вбивства кримського татарина на початку березня невідомими особами.

Після розмови з Мустафою Джемілєвим Ердоган ввечері 16 березня зателефонував Володимиру Путіну і попередив його, що у випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну, а також, якщо самозванна влада або т. зв. самооборона Криму здійснить насильство щодо кримських татар, то Турецька Республіка буде змушена перекрити Чорноморські протоки для російських суден.

Нагадаємо, що 17 березня США заявили, що вводять санкції відносно кількох чиновників Російської Федерації у зв'язку з кримським кризою. Аналогічні санкції відносно 21 одного чиновника і політика України і Росії ввів Європейський союз.