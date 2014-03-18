Генсек НАТО: альянс призупиняє практичне співробітництво з РФ

Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю американській телекомпанії CNN, присвяченому подіям в Україні, пише ИТАР-ТАСС.

"Ми зараз переосмислюємо наші відносини з Росією, - зазначив він, - Ми вже вирішили призупинити практичне співробітництво з РФ. А коли міністри закордонних справ країн-членів альянсу зустрінуться 1 і 2 квітня, вони переглянуть всі наші зв'язки з Росією".

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"Ми планували провести спільну операцію на морі із забезпечення безпеки американського судна, на борту якого буде знищено сирійську хімічну зброю, - нагадав він. - Ми будемо охороняти його, але Росія в операції участі не братиме. Це один з прикладів припинення співпраці".

Раніше в понеділок Расмуссен за підсумками зустрічі в Брюсселі з призначеним Верховною Радою виконуючим обов'язки міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею заявив, що Україна і НАТО підтвердили намір про розширення військового співробітництва і розвитку українських військових можливостей.