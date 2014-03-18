Суд зупинив дію низки постанов Ради Криму

Про це повідомила пресс-служба ГПУ.

У відомстві нагадали, що цими постановами регламентовано діяльність вищезгаданих незаконно створених республіканських органів влади, які розташовані на території Криму, та передбачено їхню підзвітність, підконтрольність та відповідальність перед Верховною Радою АРК та Радою Міністрів АРК, у той час як відповідно до положень чинного законодавства України ці органи підпорядковані органам центральної виконавчої влади в Україні.

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Крім того, нагадали у ГПУ, у Криму було незаконно створено Народну дружину, контроль за діяльністю якої покладено на протиправно створене Міністерство внутрішніх справ АРК.

"Зважаючи на зупинення адмінсудом дії згаданих рішень Верховної Ради АР Крим, вчинення будь-якими особами дій, направлених на виконання, є незаконними та вважаються такими, що вчинені без відповідних правових підстав", - заявили в Генпрокуратурі.