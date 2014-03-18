ВАСУ завтра вирішить чи є Янукович президентом, хоча й не має на це повноважень

Суд може прийняти рішення вже завтра. Юристи вже аналізували позов і погодилися на думці, что позовні вимоги Оленцевича не належать до компетенції адміністративного суду, й відповідно - до розгляду в порядку адміністративного судочинства. Засідання суду, відповідно, відбутися не повинно.

Щоб не допустити сценарію повернення повноважень Януковича, група адвокатів звернулася з заявоюпро вступ у справу в якості третьої особи та просять визнати наявність у влади компетенції, тобто легітимність сьогоднішньої влади і нелегітимність Януковича.

Вступ у справу нового учасника, відповідно до закону, дає можливість відкласти розгляд справи. Суд має повідомити про нову дату слухання, дати можливість для ознайомлення з матеріалами справи, розпочати розгляд справи спочатку. Фактично, юристи роблять ті дії, які унеможливлюють розгляд позову Оленцевича. Більше того, ставлять питання про нікчемність правової позиції Оленцевича в цілому.

Попри це, в пятницю ввечері, одному із адвокатів, Станіславу Батрину зателефонував сам Оленцевич і висловив думку, що вже 19 березня суд прийме рішення на його користь, тобто підтвердить повноваження Януковича. При цьому, адвокату було повідомлено, що його не допустять до участі у справі.

В зв`язку з цим, юристи просять всіх хто має змогу долучитися до громадського контролю за даним судовим процесом і завтра, о 9-40 ранку, прийти до приміщення Вищого адміністративного суду України (01029, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 5) і прослідувати до зали судового засідання, де відбуватиметься слухання справи під головуванням судді Зайцева М.П., номер справи № 800/121/14, - з метою недопустити неправосудного рішення і повернення до влади Януковича.