"УДАР" закликає розірвати дипломатичні відносини з РФ

Партія "УДАР" закликає українську владу розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

"Виходячи з ворожих дій політичного керівництва Росії та загальноприйнятної практики міжнародних відносин, ми наполягаємо на негайному розірванні дипломатичних відносин України з Російською Федерацією», - наголосили в "УДАРі".

Читайте такожУ Кремлі підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя

Як зазначається в заяві, «президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності так званої Республіки Крим та розпорядження про підписання проекту договору про прийняття Криму до складу РФ. А Держдума Росії підтримала приєднання Криму до Російської Федерації».

«Такі дії є продовженням курсу російського керівництва на агресію проти Української держави, посяганням на її суверенітет та територіальну цілісність. Це відверте втручання у внутрішні справи України", - підкреслили в партії.

Читайте такожПутін: Законної влади в Україні немає, до міністрів можна потрапити з дозволу "бойовиків Майдану"

В "УДАРі" зазначили, що у відповідь на заклики України та міжнародної спільноти до пошуку дипломатичних засобів розв’язання конфлікту президент Росії обрав шлях подальшої ескалації напруженості та військових погроз. "Це неприйнятно і сьогодні однією з позицій України має бути зокрема і розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією", - переконані в партії "УДАР".