Окупанти вимагають від солдатів зенітно-ракетного полку в Євпаторії скласти зброю - журналіст

16:21, 18 березня 2014
Політика
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До 55-го зенітно-ракетному полку в Євпаторії підтягнувся і займає позиції підрозділ російських військових. 

REUTERS

"До командира частини прибули переговорники - помічник Аксьонова Жеребцов, а також хтось у військовій формі без розпізнавальних знаків, який представився "майором Сергієм", і відрекомендувався "фахівцем з штурмів", - повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в Facebook, посилаючись на оперативні дані групи "Інформаційний Опір".

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