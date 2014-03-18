Окупанти вимагають від солдатів зенітно-ракетного полку в Євпаторії скласти зброю - журналіст

"До командира частини прибули переговорники - помічник Аксьонова Жеребцов, а також хтось у військовій формі без розпізнавальних знаків, який представився "майором Сергієм", і відрекомендувався "фахівцем з штурмів", - повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в Facebook, посилаючись на оперативні дані групи "Інформаційний Опір".