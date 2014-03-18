ГПУ встановила особи снайперів, які вбивали людей на Інститутській
21:37, 18 березня 2014Політика
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Генеральна прокуратура України встановила особи снайперів, які розстрілювали людей на вулиці Інститутській у Києві.
Перший заступник Генпрокурора Микола Голомша заявив, що на причетність до масових розстрілів людей у центрі української столиці перевіряють зокрема й іноземних громадян, повідомляє ТСН.
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Факти причетності до найму снайперів тодішньої опозиції не підтвердились.
Правоохоронці наразі мають і адреси місць розміщення снайперів, списки людей, які приймали участь у розстрілі мирних громадян. Зброю снайперів вилучили, станом на сьогоднішній день вона перевіряється органами слідства.
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