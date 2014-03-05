Генпрокурор розказав звідки 20 лютого на Інститутській стріляли снайпери

Про це в ефірі "5 каналу" заявив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.

"Вже можна сказати, що з Національного банку здійснювалися постріли снайперською гвинтівкою. Там виявлені відповідні сліди, знайдені гільзи від снайперської гвинтівки. Ця версія вже досліджена і вона дійсно підтверджується", - повідомив він.

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Махніцький також повідомив, що перевіряються і версії, за якими снайпери стріляли з готелю "Україна" і "Будинку з химерами" на Банковій. "На цих об'єктах проводяться дослідження, огляди, експертизи", - зазначив Махніцький.

За словами в.о. генпрокурора, що серед фігурантів кримінальної справи за фактом масового розстрілу людей числиться керівник спецпідрозділу Кримського територіального управління внутрішніх військ полковник Сергій Асавалюк. "Відносно всіх учасників подій, які нам вже сьогодні відомі... дано доручення на їх розшук", - сказав Махніцький.