МЗС вручило ноту протесту Тимчасовому повіреному у справах РФ в Україні

Як повідомляє Департамент інформаційної політики відомства, МЗС заявило, що такі дії російської сторони не відповідають основоположним принципам та нормам міжнародного права щодо гарантій територіальної цілісності, недоторканності і непорушності кордонів та невтручання у внутрішні справи держав.

Українська Сторона також розцінює зазначені дії РФ як акт анексії, тобто насильницьке набуття частини території України.

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«Відповідно до Статуту ООН, Російська Федерація у відносинах з Україною має утримуватися від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності, так і якимось іншим чином, несумісним із Цілями Об`єднаних Націй», говориться у ноті протесту МЗС.

Крім того, відповідно до статті 2 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року, російська сторона зобов`язалась поважати територіальну цілісність і підтвердила непорушність існуючих між країнами кордонів.

«Українська сторона категорично заперечує поширення суверенітету Російської Федерації на окуповану нею територію України і залишає за собою право на вжиття заходів у відповідності до міжнародного права та законодавства України» - йдеться у ноті протесту МЗС.