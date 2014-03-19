УДАР засуджує свободівські методи "кадрової політики"

Про це заявила народний депутат від Удару Ірина Геращенко, коментуючи силовий тиск на керівника Національної телекомпанії України з боку деяких народних депутатів, повідомили в прес-службі партії.

"Керівництво УТ-1 впроваджувало цензуру на каналі і було причетне до спотворення картинки української дійсності, тому повинне було давно подати у відставку. Але вирішення питання в силовий спосіб дискредитує і нову владу, і статус народного депутата", - наголосила Ірина Геращенко.

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Вона зауважила, що це підриває довіру суспільства і журналістів до дій влади і її намірів, зокрема, в питаннях кадрової політики.

"Ми ще кілька місяців тому зверталися до колишнього керівництва Генпрокуратури з вимогою порушити справу за фактом цензури на державному каналі, де за гроші платників податків щодня брехали громадянам України про ситуацію в країні. І сьогодні варто цю справу відкрити і дати оцінку впровадженню цензури. Але так само має бути дана оцінка діям тих народних депутатів, які дозволили собі в брутальний спосіб "звільняти" керівницвто УТ-1", - додала Ірина Геращенко.