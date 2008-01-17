Гриценко вікрив таємницю: про що США жодного разу не говорили з Україною

“Україна не може розміщувати на своїй території військові бази або якісь військові об’єкти країн-членів НАТО”, - розповів в інтерв’ю офіційному сайту блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” депутат фракції Анатолій Гриценко.

Він зауважив, що “постійне перебування військових частин і підрозділів іноземних держав заборонено Конституцією України. Тому будь-які розмови про можливе розміщення таких об’єктів на нашій території чи до, чи після вступу України в НАТО є не більше, ніж спекуляціями на цю тему”.

Гриценко нагадав, що за той період, коли він обіймав посаду Міністра оборони України, “жодного разу ні США, ні наші партнери по НАТО не піднімали це питання, не ставили його навіть у порядку денному”.