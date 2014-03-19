На Тернопільщині до армії записалися 1,7 тисячі добровольців

У Тернопільській області добровольцями до Збройних Сил України вже записалися 1,7 тис жителів регіону.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, загалом в області є понад 3,5 тис. військовозобов'язаних, які отримали повістки з військкоматів.

«Ситуація на сході України та у Криму з кожним днем стає все складнішою. Зараз усі установи та організації краю працюють оперативно та цілодобово, щоб вчасно завершити мобілізаційні заходи та бути готовими до подальших завдань, поставлених керівництвом держави», – цитує прес-служба голову ОДА Олега Сиротюка.

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За його словами, військові комісаріати та військові частини, розташовані на території області, зараз працюють в посиленому режимі.

«Ми не в центрі агресії, але мусимо забезпечити готовність людського ресурсу», – підкреслив Сиротюк, висловивши сподівання, що жителі області гідно виконають свій конституційний обов’язок і оперативно являться у військкомат після отримання повістки.

«Їжею та паливом ми військових забезпечили. Техніку оповіщення відновили, пакети передачі сигналу – справні», – додав Сиротюк.