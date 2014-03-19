Україна домовилася з РФ про перевірку розгортання російських військ біля кордону
Україна узгодила з російською стороною направлення спостерігачів для перевірки розгортання російських військ біля російсько-українського кордону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив радник міністра оборони Леонід Поляков сьогодні під час брифінгу.
"З російською стороною узгоджено напрямок наших спостерігачів, щоб вони перевірили розгортання російських військ біля російсько-українського кордону", - сказав він.
Поляков нагадав, що понад 40 спостерігачів ОБСЄ намагалися проїхати на територію АР Крим через Армянськ, проте їх там заблокували, а на іншому пункті навіть обстрілювали.
"Тому вони здійснили спостереження в східних і південно-східних районах України. Зараз відбувається ротація, на їх місце прибуває інша група, яка теж буде діяти на території України", - повідомив Поляков.
Також, за його словами, досягнуто домовленості і вже перераховано кошти російській стороні для проведення авіаційного спостереження українським літаком на території Росії біля українського кордону.
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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одноголосно схвалила пропозицію президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.
При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні і державні об'єкти в Криму.
16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.
17 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і Особистий представник діючого голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Тім Гульдиманн обговорили максимально оперативне залучення місії спостерігачів ОБСЄ для нормалізації та врегулювання напруженості, насамперед на півдні і сході України.