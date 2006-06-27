Мороз підтвердив, що з Порошенком не все так просто

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ підтвердив, що СПУ ще остаточно не визначалась щодо голосування за кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам лідер СПУ Олександр МОРОЗ на спільному з лідерами двох інших фракцій, що входять до коаліції, брифінгу.

«Відносно голови ВР, я думаю, що буде все гаразд, може, «Наша Україна» висуне іншу кандидатуру, і ми віддамо більше 30 голосів, а може, буде якась інша процедура, не можна зараз забігати наперед, в четвер буде зрозуміло, що ми можемо у сесійній залі», - сказав О.МОРОЗ, відповідаючи на запитання щодо того, чи готова вся фракція СПУ підтримати кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду спікера парламенту.

Лідер СПУ також ухилився від відповіді на запитання, скільки на сьогодні членів фракції СПУ готові проголосувати за кандидатуру П.ПОРОШЕНКА, висловивши лише переконання в тому, що він готовий реалізувати рішення фракції, коли це рішення буде прийнято.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні фракції “Наша Україна” було прийнято рішення висувати на посаду голови Верховної Ради кандидатуру П.ПОРОШЕНКА.