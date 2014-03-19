На військовому кораблі "Тернопіль" у Криму готуються до штурму

На корветі "Тернопіль", який знаходиться біля Севастопольської бухти, на 15 причалі, готуються до штурму.

Про це "Українській правді" повідомив мічман корабля з посиланням на своє керівництво.

За його словами, від Чорноморського флоту надійшов ультиматум – здатися до вечора або будуть штурмувати.

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Як відомо, 18 березня президент Росії Володимир Путін підписав із самопроголошеними представниками "влади" Криму "угоду" про входження Криму та Севастополя до складу РФ.

У той самий день, незважаючи на домовленість про перемир'я, російські військові вбили українського офіцера і ще двох поранили.

Після цього Міноборони України дозволило військовим в Криму використовувати зброю.