Корвет "Тернопіль" повертається до України після антитерористичної операції НАТО

Екіпаж українського військового корабля здійсняв практичні дії з моніторингу цивільного судноплавства.

За попередніми даними, “Тернопіль” під час походу пройшов понад 4,5 тисячі морських миль. Знаходячись в оперативному підпорядкуванні НАТО, корабель під час патрулювання опитав понад 75 надводних суден, відвідав бази Суда (острів Крит, Греція) і Акзас-Карагач (Турецька Республіка).

Як повідомлялося, протичовновий корвет “Тернопіль” вирушив із Севастополя до Середземного моря 8 жовтня.

Сьогодні, 15 листопада, “Тернопіль” проходить чорноморські протоки Дарданелли і Босфор. Попередньо відомо, що у Севастополі корабель зустрічатимуть в другій половині суботи.

Довідка. Практична фаза антитерористичної операції НАТО “Активні зусилля ” у Середземному морі розпочалася 6 жовтня 2001 року. Мета операції – запобігання незаконному переміщенню зброї, наркотиків, попередження терористичних актів, торгівлі людьми та здійснення контролю судноплавства. Саме протичовновий корвет “Тернопіль” був першим кораблем українського флоту, який у 2007 році долучився до операції “Активні зусилля”. Востаннє “Тернопіль” виконував подібне завдання у Середземному морі наприкінці 2010 року. Окрім “Тернополя” у цій операції свого часу також брали участь фрегат “Гетьман Сагайдачний” і корвет “Луцьк”.