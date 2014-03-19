В РНБО звинуватили Росію у намірі зірвати президентські вибори в Україні

Росія намагається розпочати військовий конфлікт з Україною, дестабілізувати ситуацію в країні та зірвати вибори президента, призначені на 25 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій сьогодні на брифінгу.

Він поклав відповідальність на Росію за те, що конфлікти на окупованій російськими військами території Криму переростають у військове протистояння.

“Широкомасштабний план РФ має на меті окупацію українських територій, політичну дестабілізацію України, зрив президентських виборів”, - заявив Парубій.

Читайте такожТурчинов підписав зміни до закону про вибори Президента України

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела в окупованому російськими військами Криму незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто брав у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

Того ж дня в Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів.