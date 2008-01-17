Медведька прооперували

16 січня в одній зі столичних лікарень було прооперовано генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, зараз стан здоров’я О.МЕДВЕДЬКА задовільний, він перебуває під наглядом лікарів.

Разом з тим у прес-службі не кажуть, яку саме операцію переніс голова відомства.

До його одужання обов’язки генпрокурора України виконує перший заступник керівника ГПУ Сергій ВИНОКУРОВ