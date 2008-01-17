Медведька прооперували
15:48, 17 січня 2008Політика
1132 0
Про хворобу не кажуть
16 січня в одній зі столичних лікарень було прооперовано генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, зараз стан здоров’я О.МЕДВЕДЬКА задовільний, він перебуває під наглядом лікарів.
Разом з тим у прес-службі не кажуть, яку саме операцію переніс голова відомства.
До його одужання обов’язки генпрокурора України виконує перший заступник керівника ГПУ Сергій ВИНОКУРОВ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter